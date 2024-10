Stavka najemnikov: 'Če boste še dvigali cene, ne bomo več plačevali'

Na tisoče ljudi je v nedeljo v Madridu zahtevalo cenovno dostopna stanovanja in nižje najemnine. S transparenti, med katerimi je bil tudi "če cene ne padejo, ne bomo več plačevali", so lastnike opominjali, da imajo dovolj. S tako imenovano stavko najemnikov je zagrozila tudi Valeria Racu, predstavnica združenja Zveza najemnikov, ki je shod organizirala. "Če boste še naprej dvigovali cene, bomo prenehali plačevati. Nimate dovolj policistov, sodnikov in nasilnežev, da bi nas vse izselili," je dejala.

"Stanovanje je pravica, ne posel" je bil še en večkrat viden slogan. Vse več stanovanj je namreč namenjenih kratkoročnemu najemu, na primer prek platforme Airbnb, zaradi česar so se številni najemniki znašli na cesti. Podobna težava so skladi, ki kupujejo podcenjena stanovanja, jih za silo uredijo in nato po višjih cenah prodajajo naprej. Tudi v tem primeru so žrtve najemniki, ki ostanejo brez stanovanja, prepuščeni predatorskemu trgu.

Ne le proti najemodajalcem, svoj bes so zbrani usmerjali tudi proti politikom, v prvi vrsti proti ministrici za stanovanjska vprašanja Isabel Rodriguez. Zaradi pasivnosti med vse hujšo stanovanjsko krizo so zahtevali njen odstop. Besni so tudi na predsednico metropolitanske regije Madrid Isabel Diaz Ayuso, ki nasprotuje zakonu, s katerim bi zajezili rast cen. Nobena od njiju se na obtožbe še ni odzvala.

Po podatkih sindikata CCOO, ki združuje kar milijon delavcev, gre v povprečju za najemnino že več kot polovica plače, kar močno vpliva na kakovost bivanja.

Po podatkih madridskih oblasti se je shoda udeležilo 12 tisoč ljudi, policija je njihovo število ocenila na 22 tisoč, organizatorji pa govorijo o 150 tisoč udeležencih. Podobne shode so pripravili tudi v Barceloni in drugih krajih po Španiji.