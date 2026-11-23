Obe bruseljski letališči sta v nedeljo potrdili, da bodo danes med 7. in 21. uro odpovedani vsi leti, tako prihodi kot odhodi.

Belgijski ponudnik storitev kontrole zračnega prometa Skeyes je pred tem v soboto sporočil, da zaradi stavke v navedenem časovnem obdobju danes ne bo mogel zagotavljati običajnih storitev.

Uprava letališča Charleroi je v sobotni izjavi kritizirala družbo Skeyes, ker da jih je na današnjo stavko opozorila šele 36 ur pred njenim začetkom, medtem ko so bili na letališču kljub predhodno napovedani stavki za danes pripravljeni na običajen delovni dan.

Družbi Skeyes in kontrolorjem so očitali "povsem brezbrižen odnos" do letalskih družb, potnikov in osebja. Opozorili so, da bo stavka prizadela na tisoče potnikov in približno 3400 zaposlenih.