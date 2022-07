Stavkajo tudi na pariškem letališču, v enem dnevu odpovedali 100 letov

Na glavnem mednarodnem letališču v Parizu, Charles de Gaulle, so letališki delavci danes začeli stavko, saj naj bi bilo osebja ob tako velikem povpraševanju po potovanjih premalo. Večja skupina delavcev se je v znak protesta zbrala pred terminalom, kjer so med drugim zaradi visoke inflacije zahtevali konkretno zvišanje plač, poroča Reuters.

Zaradi stavke, ki je bila sicer vnaprej napovedana, je na letališču nastala precejšnja gneča. Potniki, ki so jim let odpovedali, že ves dan čakajo na alternative. Nekateri pa so zaradi strahu pred gnečo na letališče prispeli zelo zgodaj, kar je le še povečalo število ljudi na terminalih.

"Tu smo od tretje ure zjutraj in še vedno čakamo. Ne kaže nam dobro," je povedal Philippine Tournier, ki je nameraval odpotovati v Mehiko.

Na drugi strani pa so utrujeni delavci. Nadia Gabruch, ki na pariškem terminalu dela že 20 let, je poudarila, da osebja res močno primanjkuje in da jih iz službe kličejo na delo tudi, ko so na dopustu. Ob tem so delavci izrazili razočaranje, da jim delodajalci ne prisluhnejo pri zvišanju plač.