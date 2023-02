Stavkajoči delavci popolnoma ohromili osem nemških letališč

Stavka je težave povzročila tudi na letališču v Münchnu. Na zadnji šolski dan pred bavarskimi zimskimi počitnicami so bili primorani odpovedati več kot 700 letov. Do 1. ure zjutraj v soboto velja prepoved odhodov in prihodov z letališča, razen za določene izjeme.

"Opozorilna stavka bo povzročila dobrih 2340 odpovedi letov tako v domačem kot v mednarodnem letalskem prometu," so sporočili iz nemškega združenja letališč. Kot so dodali, bo prizadetih 295.000 potnikov.

Stavka je posledica nesoglasij med sindikalisti ter nemškimi zveznimi in lokalnimi oblastmi pred novim krogom pogajanj o enoletni kolektivni pogodbi za javne uslužbence, napovedanim za 22. in 23. februar. Sindikata Verdi in dbb za približno 2,5 milijona javnih uslužbencev zahtevata 10,5-odstotno zvišanje plač oz. najmanj 500 evrov višje plače.

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je sporočil, da je za petek odpovedal vse svoje lete iz Frankfurta in Münchna, skupno pa več kot 1300. Kot so zapisali, so potnike o odpovedih že obvestili in jim, če je to mogoče, ponudili alternativne povezave.

"Obžalujemo ogromen vpliv te opozorilne stavke, ki se izvaja na račun naših potnikov. Nismo del kolektivnih pogajanj in nanje nimamo vpliva – kljub temu pa smo zelo prizadeti," je dejal član izvršnega odbora skupine Lufthansa Michael Niggemann. Kot je dodal, jih odpovedi letov opominjajo na to, kako krhek je sistem letalskega prometa in kako močan vpliv imajo nanj stavkovne dejavnosti.

Odpovedani tudi leti iz Ljubljane

Zaradi napovedane stavke so za danes odpovedani vsi leti Lufthanse z ljubljanskega letališča, in sicer oba prihoda in odhoda Lufthanse na liniji s Frankfurtom ter prihod in odhod Lufthanse na liniji z Münchnom. Ker je vezan na prihod letala prejšnji dan, je odpovedan tudi sobotni jutranji odhodni let prevoznika v Frankfurt.