Stavkalo skoraj 100.000 delavcev: 'To je prvi, močan udarec v zimi protestov'

Zaposleni so delovno mesto zadnjič zapustili med nočno izmeno, z začetkom današnje jutranje izmene pa se je delo nadaljevalo po ustaljenih tirnicah.

Stavke, ki so potekale v devetih od desetih nemških tovarn Volkswagna, so pokazale odločnost tamkajšnje delovne sile, da se upre predlogom vodstva družbe.

Vodstvo Volkswagna je oktobra sporočilo, da zaradi težav v poslovanju in naraščajočih stroškov razmišlja o zaprtju več tovarn in znižanju stroškov dela oziroma odpuščanjih, kar je sprožilo val ogorčenja med zaposlenimi v desetih tovarnah družbe v Nemčiji. Sledili so tudi očitki politiki o neustreznem in prepočasnem ukrepanju, saj je avtomobilska industrija glavni steber nemškega gospodarstva.