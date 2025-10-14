Stavkovne aktivnosti zajele Belgijo, v Bruslju odpovedali večino letov

Današnja stavka, ki sledi stavkovnim aktivnostim v januarju, februarju, marcu in aprilu, je vnovičen izraz nasprotovanja napovedanim ukrepom nove vlade pod vodstvom flamskega nacionalista Barta de Wevra. Ta je skoraj osem mesecev po parlamentarnih volitvah prisegla šele februarja.

Vlada v prizadevanjih za uravnoteženje javnih financ med drugim načrtuje pokojninsko reformo, poseg v sistem nadomestil za primer brezposelnosti ter zmanjšanje porabe za javne storitve. Velika sindikata, socialistično usmerjeni FGTP in krščansko usmerjeni CSC, sta vladne načrte označila za protisocialne in tako člane pozvala k obsežnim prekinitvam dela.

Sindikati pričakujejo, da se bo sredinega shoda v Bruslju udeležilo na desettisoče ljudi.