Stavkovne aktivnosti zajele Belgijo, v Bruslju odpovedali večino letov

Današnja stavka, ki sledi stavkovnim aktivnostim v januarju, februarju, marcu in aprilu, je vnovičen izraz nasprotovanja napovedanim ukrepom nove vlade pod vodstvom flamskega nacionalista Barta de Wevra. Ta je skoraj osem mesecev po parlamentarnih volitvah prisegla šele februarja.
Vlada v prizadevanjih za uravnoteženje javnih financ med drugim načrtuje pokojninsko reformo, poseg v sistem nadomestil za primer brezposelnosti ter zmanjšanje porabe za javne storitve. Velika sindikata, socialistično usmerjeni FGTP in krščansko usmerjeni CSC, sta vladne načrte označila za protisocialne in tako člane pozvala k obsežnim prekinitvam dela.
Sindikati pričakujejo, da se bo sredinega shoda v Bruslju udeležilo na desettisoče ljudi.
Stavka je že danes ohromila transport in nekatere druge javne storitve v Belgiji.
Bruseljsko letališče, največje v Belgiji, je zaradi stavke varnostnega osebja odpovedalo vse odhodne lete. Letališče Charleroi, pomembno evropsko vozlišče za nizkocenovno letalsko družbo Ryanair, pa je sporočilo, da zaradi pomanjkanja osebja ne more izvajati letov.
