Tujina

Stavkovne aktivnosti zajele Belgijo, v Bruslju odpovedali večino letov

Bruselj, 14. 10. 2025 10.40 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
STA , M.S.
Komentarji
5

Stavkovne aktivnosti, ki so zajele Belgijo, so močno ohromile javni potniški in letalski promet v državi. Na bruseljskem letališču so odpovedali vse odhodne lete, na letališču Charleroi pa celo vse lete. Belgijo je letos zajelo več stavkovnih aktivnosti zaradi nasprotovanja varčevalnim načrtom vlade.

Današnja stavka, ki sledi stavkovnim aktivnostim v januarju, februarju, marcu in aprilu, je vnovičen izraz nasprotovanja napovedanim ukrepom nove vlade pod vodstvom flamskega nacionalista Barta de Wevra. Ta je skoraj osem mesecev po parlamentarnih volitvah prisegla šele februarja.

Vlada v prizadevanjih za uravnoteženje javnih financ med drugim načrtuje pokojninsko reformo, poseg v sistem nadomestil za primer brezposelnosti ter zmanjšanje porabe za javne storitve. Velika sindikata, socialistično usmerjeni FGTP in krščansko usmerjeni CSC, sta vladne načrte označila za protisocialne in tako člane pozvala k obsežnim prekinitvam dela.

Sindikati pričakujejo, da se bo sredinega shoda v Bruslju udeležilo na desettisoče ljudi.

Bruseljsko letališče je odpovedalo vse odhodne lete
Bruseljsko letališče je odpovedalo vse odhodne lete FOTO: Profimedia

Stavka je že danes ohromila transport in nekatere druge javne storitve v Belgiji.

Bruseljsko letališče, največje v Belgiji, je zaradi stavke varnostnega osebja odpovedalo vse odhodne lete. Letališče Charleroi, pomembno evropsko vozlišče za nizkocenovno letalsko družbo Ryanair, pa je sporočilo, da zaradi pomanjkanja osebja ne more izvajati letov. 

belgija stavka
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
14. 10. 2025 11.39
Varčevanje za tiste, ki se kopičijo po belgijskih ulicah :)))) top!!! Evropa se je znašla na dnu, a da se še nižje. Bodo pokazali in dokazali. Še nikoli tako slabo, a obeta še še slabše :)))
ODGOVORI
0 0
Greznica
14. 10. 2025 11.21
+2
strokovne aktivnosti? a to je po novem štrajk? .... o my god!
ODGOVORI
2 0
Slovener
14. 10. 2025 11.06
-2
Letalski promet v EU je stalno moten. Če ne zaradi dronov pa zaradi stavk. Sigurn so Rusi zadaj!
ODGOVORI
0 2
galeon
14. 10. 2025 11.04
+2
Mal pozno so ugotovil, kaka g olazen hodi po njihovih ulicah.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
14. 10. 2025 11.04
+0
A so za stavke tudi Rusi krivi?
ODGOVORI
1 1
