Ste prejeli nenavadno sporočilo? Hrvaška testira nov sistem obveščanja

Tesna sporočila po poročanju Dnevnika.hr pošiljajo mobilni operaterji HT, A1 in Telemach. Vsebina SMS-sporočila pošiljatelja HR112ALERTse glasi: " Spoštovani, prejeli ste TESTno sporočilo sistema Civilne zaščite za zgodnje opozarjanje in alarmiranje. Na to sporočilo ne odgovarjajte. Več na povezavi ... " (v nadaljevanju sledi spletna povezava na stran https://hr-alert.hr/portal-details/794, a stran se ne naloži).

Kot je sporočila hrvaška Civilna zaščita, gre za edinstveno orodje, ki bo prvič na Hrvaškem uporabljeno za hitro in učinkovito obveščanje državljanov in pripadnikov Civilne zaščite o nevarnostih in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za zmanjšanje človeških žrtev in materialne škode.

Prva sporočila so ob 9. uri prejeli državljani Vukovarsko-sremske županije. Ob 10. uri je sporočilo doseglo občane iz Varaždinske, Medžimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivniško-križevske in Krapinsko-zagorske županije. Ob 10.30 so testni SMS prejeli prebivalci Zadrske, Splitsko-dalmatinske, Šibeniško-kninske in Dubrovniško-neretvanske županije, ob 11. uri so ga prejeli prebivalci Požeško-slavonske županije, Osiješko-baranjske županije, Virovitiško-podravske županije in Brodsko-posavske županije. Ob 11.30 bo sporočilo doseglo prebivalce Zagrebške županije, Siško-moslavške županije in Karlovške županije, ob 12. uri pa še prebivalce mesta Zagreb. Ob 13. uri, kot zadnji, bodo na vrsti prebivalci Primorsko-goranske županije, Liško-senjske županije in Istrske županije.

Da očitno ne gre vse po načrtih, pa kaže primer bralca iz Ljubljane, ki nas je obvestil, da je danes malo po 10. uri prejel testno sporočilo, čeprav je minilo že več kot 24 ur, odkar je zapustil Hrvaško. Na zagrebškem letališču je pristal v noči s četrtka na petek, natančneje ob 00.30.