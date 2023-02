Ste si kdaj predstavljali, da se bo morala zaradi cen kebaba oglasiti vlada?

Vse višje cene najbolj priljubljene hrane žurerjev in študentov so pri nemških potrošnikih povzročile val kritik in celo proteste. Če je povprečen nemški kebab pred koronakrizo stal okoli štiri evre, bomo danes zanj odšteli več kot sedem evrov. Podatki ene od raziskav kažejo, da je kebab kot hitra hrana po priljubljenosti prehitel tudi tradicionalno nemško klobasico. Kritike je komentirala celo nemška vlada, kar kaže na to, da kebab postaja eden izmed tradicionalnih nemških obrokov.