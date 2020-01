'Ste slišali tisto o Vladimirju Putinu?' Zakaj je stand-up komik pobegnil iz Rusije?

25-letni ruski komik Aleksandr Dolgopolov je sicer znan po svojih politično obarvanih stand-upih: "Naše prebivalstvo je razdeljeno na dva tabora. Na eni strani so tisti, ki podpirajo Putina. Na drugi strani pa tisti, ki znajo brati, pisati in logično sklepati."

Dolgopolova pa so v težave spravile predvsem šale, ki letijo na vernike. Po poročanju lokalnega spletnega portala Baza je namreč osumljen "razžalitve vernikov". Leta 2013 je Rusiji v veljavo namreč vstopil 'zakon o zaščiti čustev vernikov', ki kriminalizira svetoskrunstvo. Zakon so predstavili po protesti skupine Pussy Riot v moskovski pravoslavni cerkvi, ostro pa so ga kritizirale organizacije, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch. Če bi Dolgopolova spoznali za krivega, mu grozi kazen v višini plačila 300.000 rubljev (dobrih 4300 evrov) in do enega leta zapora ali prisilnega dela. "Tega nisem pričakoval. Ruska vlada nam stalno govori, da imamo svobodo govora," je dejal za BBC .

Komik je na družbenih omrežjih kritiziral ruski pravosodni sistem z besedami: "Dve leti nazaj so me lovili vaški nasilneži, danes me preganja država."

Na Twitterju pa je zapisal: "Mojo ženo je pretepel oče – policija ni naredila ničesar. Meni grozijo – policija ne stori ničesar. Mojo punco nadleguje manijak – policija ne stori ničesar. Povem nekaj šal – 'Ugotoviti moramo vse o tem teroristu!'"

Komik sicer ne želi izdati, kje se trenutno nahaja, pravi pa, da se bo vrnil v Rusijo, ko bo prepričan, da ga ne bodo zaprli zaradi njegovih šal.