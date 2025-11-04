Svetli način
Tujina

Zagorelo v skladišču pnevmatik, nad mestom steber črnega dima

Sveta Nedelja, 04. 11. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 24 minutami

Malo pred poldnevom je v Sveti Nedelji izbruhnil večji požar. Nad mestom se dviguje ogromen steber gostega črnega dima. Zagorelo je v skladišču pnevmatik, požar pa se je nato razširil tudi na sosednje poslopje. Bralci so za hrvaške medije povedali, da je požar viden tudi iz Slovenije.

Bralci portala Net.hr so opisali prizore gostega črnega dima, ki ga je bilo nad naseljem Sveta Nedelja v bližini Zagreba moč opaziti tudi z avtoceste.

Požar je po poročanju portala izbruhnil malo pred poldnevom, po besedah očividcev pa so na kraj dogodka prispela štiri gasilska vozila.

Prebivalci na družbenih omrežjih poročajo, da naj bi zagorelo v skladišču pnevmatik podjetja Pneumatik, ki uvaža, distribuira in prodaja avtomobilske pnevmatike.

Pristojni so prebivalcem Svete Nedelje, Zagreba in nekaterih okoliških krajev poslali SMS-opozorila o požaru, jim naročili, naj zaprejo okna in naj se kraju ne približujejo. "Upoštevajte navodila pristojnih organov," še piše v sporočilu.

