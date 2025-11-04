Zagorelo v skladišču pnevmatik, nad mestom steber črnega dima

Bralci portala Net.hr so opisali prizore gostega črnega dima, ki ga je bilo nad naseljem Sveta Nedelja v bližini Zagreba moč opaziti tudi z avtoceste.

Požar je po poročanju portala izbruhnil malo pred poldnevom, po besedah očividcev pa so na kraj dogodka prispela štiri gasilska vozila.