Zagorelo v skladišču pnevmatik, nad mestom steber črnega dima

Bralci portala Net.hr so opisali prizore gostega črnega dima, ki ga je bilo nad naseljem Sveta Nedelja v bližini Zagreba moč opaziti tudi z avtoceste.
Požar je po poročanju portala izbruhnil malo pred poldnevom, po besedah očividcev pa so na kraj dogodka prispela štiri gasilska vozila.
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
- FOTO: Bobo Pixsell
Prebivalci na družbenih omrežjih poročajo, da naj bi zagorelo v skladišču pnevmatik podjetja Pneumatik, ki uvaža, distribuira in prodaja avtomobilske pnevmatike.
Pristojni so prebivalcem Svete Nedelje, Zagreba in nekaterih okoliških krajev poslali SMS-opozorila o požaru, jim naročili, naj zaprejo okna in naj se kraju ne približujejo. "Upoštevajte navodila pristojnih organov," še piše v sporočilu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.