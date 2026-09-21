Stefanie P.: 31-letnega Slovenca še uradno obtožili, ta umor zanika

Primer Stefanie P. je konec novembra lani sprožil obsežno iskalno akcijo. Po njenem izginotju se je preiskava razširila tudi v Slovenijo, kjer so nazadnje našli njeno truplo. Z vložitvijo obtožnice se primer zdaj seli pred graško kazensko sodišče.

Državno tožilstvo v Gradcu je sporočilo, da je na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu vložilo obtožnico proti 31-letnemu Slovencu, nekdanjemu partnerju Stefanie P.

Tožilstvo mu očita, da je 32-letnico 23. novembra 2025 v Gradcu namerno ubil. Po navedbah iz obtožnice naj bi jo intenzivno davil, ji zadal vbodne in vrezne rane na vratu, nato pa jo stlačil v potovalni kovček.

Njeno truplo naj bi nato z avtomobilom prepeljal čez mejo v Slovenijo in ga zakopal na odročnem gozdnem območju.