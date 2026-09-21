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Stefanie P.: 31-letnega Slovenca še uradno obtožili, ta umor zanika

Dunaj, 21. 09. 2026 13.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Stefanie Pieper

Avstrijsko tožilstvo je zaradi umora 32-letne Stefanie P., ki je novembra lani pretresel Avstrijo in Slovenijo, vložilo obtožnico zoper njenega 31-letnega nekdanjega partnerja, slovenskega državljana. Očitajo mu umor in skrunitev trupla. Po navedbah tožilstva naj bi Stefanie intenzivno davil, jo zabodel oziroma porezal po vratu, nato pa njeno truplo stlačil v potovalni kovček. Z avtomobilom naj bi ga prepeljal iz Gradca v Slovenijo in zakopal v odročnem gozdu.

Primer Stefanie P. je konec novembra lani sprožil obsežno iskalno akcijo. Po njenem izginotju se je preiskava razširila tudi v Slovenijo, kjer so nazadnje našli njeno truplo. Z vložitvijo obtožnice se primer zdaj seli pred graško kazensko sodišče.

Državno tožilstvo v Gradcu je sporočilo, da je na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu vložilo obtožnico proti 31-letnemu Slovencu, nekdanjemu partnerju Stefanie P.

Tožilstvo mu očita, da je 32-letnico 23. novembra 2025 v Gradcu namerno ubil. Po navedbah iz obtožnice naj bi jo intenzivno davil, ji zadal vbodne in vrezne rane na vratu, nato pa jo stlačil v potovalni kovček.

Njeno truplo naj bi nato z avtomobilom prepeljal čez mejo v Slovenijo in ga zakopal na odročnem gozdnem območju.

Vplivnica Stefanie (IG)
Vplivnica Stefanie (IG)
FOTO: Instagram

31-letnik, ki po navedbah avstrijskega tožilstva pred tem še ni bil kaznovan, krivde za umor ne priznava. Priznava pa drugi, pomemben del očitkov, da je truplo prepeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu. Če bo spoznan za krivega umora, mu v Avstriji grozi od deset do 20 let zapora ali dosmrtni zapor.

Avstrijski preiskovalci so sprva preiskovali tudi obtoženčevega brata in očima. Sumili so, da sta 31-letniku pomagala pri prevozu in skrivanju trupla.

Državno tožilstvo v Gradcu je preiskavo proti njima zdaj ustavilo, saj niso našli dokazov, da bi v Avstriji sodelovala pri dejanjih, povezanih s primerom.

Drugače je z morebitnim dogajanjem po prihodu v Slovenijo. Morebitna pomoč pri skrivanju trupla na slovenskem ozemlju ni v pristojnosti avstrijskega pravosodja, zato po navedbah avstrijskega tožilstva slovenski organi pregona zdaj preverjajo, ali bodo proti moškima uvedli kazenski postopek.

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