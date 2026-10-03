Steinmeier ob dnevu nemške enotnosti pozval k odločni obrambi demokracije

V Nemčiji je danes državni praznik, s katerim zaznamujejo 3. oktober 1990, ko se je pet dežel nekdanje Vzhodne Nemčije pridružilo Zvezni republiki Nemčiji in s tem tudi uradno končalo delitev države na vzhodni in zahodni del. Osrednja slovesnost, na kateri je govoril tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, letos poteka v Bremnu.

Po besedah nemškega predsednika je skoraj štiri desetletja po združitvi mogoče v večjih delih družbe zaznati nezaupanje v nemški politični sistem. Poudaril je, da je treba vsak glas vzeti resno, vendar obenem opozoril, da četrtina ali več volivcev s svojimi volilnimi odločitvami sporoča, da se oddaljuje od temeljnih odločitev države.

"Vse to spremlja nevzdržna politična demagogija skrajnih sil, ki se veselijo uničenja, zasmehujejo in grozijo drugim. To ne ogroža le svobode in demokracije, temveč tudi našo notranjo enotnost. Tega ne smemo dopustiti," je dejal Steinmeier.