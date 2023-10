Stekel promet po najdražji cesti na Hrvaškem

Na Reki je stekel promet po cesti, ki reško pristanišče povezuje z obvoznico. Gradili so jo tri leta in velja za najdražjo cesto na Hrvaškem. Dolga je skoraj tri kilometre, stala pa je okoli 70 milijonov evrov oz. 21,8 milijona evrov na kilometer, poročajo hrvaški mediji. Reka je z njo dobila avtocesto do same obale.

Državna cesta DC403 povezuje zahodni del reškega pristanišča in zagrebške obale z reško obvoznico in razcepom Škurinje. Skoraj celotno cesto sestavljajo predori, viadukti, zgradili pa so tudi nadvoz za vlake. icon-expand Nov odsek ceste na Reki FOTO: Vlada RH Hrvaški premier Andrej Plenković je na slovesnem odprtju po poročanju hrvaške televizije HTV danes dejal, da bo cesta še pospešila gospodarski razvoj in in prometno povezanost pristanišča, pomembna pa je tudi za povezovanje zahodnega dela mesta. Minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković pa je ocenil, da gre v gospodarskem, prometnem in gradbenem pogledu za enega največjih podvigov v zadnjem obdobju. Cesto je gradila skupina Kolektor Construction skupaj s podjetjema GP Krk in Euroasfalt. Gradnjo ceste so financirali iz evropskih skladov za regionalni razvoj, od koder so zagotovili 85 odstotkov nepovratnih sredstev, preostali del pa iz državnega proračuna.