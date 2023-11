Stekla na letališko stezo, mahala pilotu in se skušala vkrcati na letalo

Potniki na avstralskem letališču v Canberri so bili osupli nad potezo ene izmed potnic. V sredo naj bi se ji namreč nekako uspelo prebiti mimo letališke varnostne službe, nato pa je stekla na vzletno-pristajalno stezo in divje mahala pilotu. Žensko, ki naj bi se s to nepremišljeno potezo skušala vkrcati na že odhajajoče letalo, so kasneje aretirali in jo obtožili.

V sredo se je na avstralskem letališču v Canberri pripetil nenavaden incident. Po poročanju avstralskih medijev se je namreč eni od potnic na letališču uspelo izogniti letališki varnostni službi ter steči na vzletno-pristajalno stezo. Kot poroča medij, naj bi se ženska s to potezo skušala vkrcati na letalo QantasLink, ki je bilo na poti v Adelajdo. Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek nepremišljenega dejanja potnice. Na njem ženska z divjim mahanjem skuša pritegniti pozornost pilota, preden je ta zaradi njene varnosti ugasnil motor letala. Ženska se nato sprehodi pod letalo na stezi. Nepremišljeno potnico je okoli 19.30 po lokalnem časi prijela avstralska zvezna policija. Kot poroča medij News.com.au, so zoper žensko podali dve obtožbi zaradi poškodovanja lastnine, vstopa na varnostno območje brez dovoljenja in obtožbo zaradi posedovanja manjše količine konoplje. "Gospa, ki je očitno zamudila svoj let, se je odločila, da ga še lahko ujame. Pri vratih se je zrinila mimo osebja, stekla na stezo in do letala," je bizaren incident na spletu opisal eden od očividcev Simon Hales. "Stala je pod kolesi letala. Na srečo je bil pilot pozoren in je ugasnil motor," je še zapisal ter dodal, da ji tega nevarnega dejanja ni preprečil nihče. Podobno tudi Dennis Bilic, ki je spregovoril za 9News: "Bilo je čudno. Vsi smo razmišljali, ali jo bo kdo ustavil." Tiskovni predstavnik avstralske zvezne policije je po poročanju BBC-ja dejal, da so ženski zavrnili izpust proti varščini, v petek pa naj bi stopila pred sodnika. Poleti na letališču Canberra so bili zaradi dogodka prestavljeni za nekaj minut.