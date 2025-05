Stekle zadnje priprave za dvig jadrnice: bo končno razkrit vzrok tragedije?

Bayesian je potonila 19. avgusta lani, poleg tehnološkega magnata Mika Lyncha in njegove hčerke Hannah so na njej umrli še predsednik uprave banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, njegova soproga Jude, odvetnik britanske multinacionalne odvetniške pisarne Chris Morvillo, njegova žena Neda in Antigve Recaldo Thomas, ki je na jadrnici delal kot kuhar. V času nesreče je bilo sicer na njej 12 potnikov in deset članov posadke.

Italijanske oblasti so že nekaj dni po nesreči sprožile preiskavo proti kapitanu in dvema članoma posadke. Sumijo jih nenaklepnega uboja, saj naj ne bi storili vsega, da se luksuzna jadrnica ne bi potopila. Vse so sprva zasliševali kot priče, pozneje pa kot osumljence.

Vzporedno še vedno poteka preiskava nesreče, poleg tega pa tudi ločena britanska varnostna preiskava.