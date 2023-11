Steklenica viskija iz leta 1926 prodana za rekordnih 2,4 milijona evrov

Vodja dražbene hiše Johny Fowle je povedal, da je lahko predhodno poskusil kapljico pregrešno drage pijače. Kot je opisal, je ta zelo bogatega okusa, z lesnimi notami s pridihom posušenega sadja ter veliko začimbami. Vsega skupaj so napolnili 40 izjemno iskanih steklenic tega viskija, a teh ni mogoče kupiti v redni prodaji. Nekatere so zato na dražbi ponudili za izbran krog najpomembnejših Macallanovih strank. Kadar koli je bila katera izmed steklenic ponujena na dražbi, so kupci zanjo odšteli vrtoglave vsote. Podobna steklenica je bila denimo leta 2019 prodana za 1,7 milijona evrov.

Fowle je pojasnil, da je steklenica viskija The Macallan 1926 edina steklenica viskija, ki jo želi prodati vsak dražitelj in v lasti imeti vsak zbiratelj. 40 steklenic, ki so jih napolnili iz soda iz leta 1926, je bilo označenih na različne načine. Dve steklenici sploh nista imeli etiket, največ 14 jih je bilo okrašenih z ikoničnima etiketama Fine in Rare, 12 pa jih je izdelal pop umetnik Sir Peter Blake. Nadaljnjih 12 steklenic, vključno z nazadnje prodano, je oblikoval italijanski slikar Valerio Adami. Ni znano, koliko od teh 12 steklenic še obstaja. Ena naj bi bila uničena v potresu na Japonskem leta 2011, vsaj ena pa naj bi bila že popita.