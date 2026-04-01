Tujina

Stellantis po vsem svetu vpoklical 700.000 vozil

Pariz, 01. 04. 2026 19.01 pred 27 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Citroën C4

Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je po vsem svetu vpoklical 700.000 vozil, med drugim znamk Fiat, Jeep, Citroen in Peugeot. Pri nekaterih hibridnih vozilih sta namreč bencinski in električni motor nameščena preblizu drug drugega, zato obstaja nevarnost požara, je sporočil nemški zvezni organ za motorni promet KBA.

Notranjost avtomobila
FOTO: Shutterstock

Vpoklic zadeva 295.000 avtomobilov Peugeot 208 in 2008, 126.000 avtomobilov Citroen C3, C4 in C3 Aircross, 124.000 avtomobilov Fiat Grande Panda, 44.000 avtomobilov Alfa Romeo Junior in 88.000 avtomobilov Jeep Avenger, sporočilo KBA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Težava zadeva hibridne avtomobile, pri katerih sta bencinski in električni motor nameščena preblizu drug drugega. V vlažnih razmerah lahko tako pride do stika med dvema manjšima sestavnima deloma in posledično do požara.

Pri Stellantisu so v sredo potrdili, da so na globalni ravni zabeležili 36 primerov, povezanih s to napako, vključno z 12 požari, ter dodali, da je bilo več kot 200.000 vpoklicanih vozil v Franciji.

Težavo je po zagotovilih Stellantisa mogoče odpraviti v nekaj minutah z zamenjavo manjšega dela, še navaja AFP.

Stellantis je nastal v začetku leta 2021 z združitvijo francoskega podjetja Groupe PSA in italijansko-ameriškega koncerna Fiat Chrysler Automobiles.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mirko Zlikovski
02. 04. 2026 13.15
Portal starih novic.... vpoklic je bil tudi pri nas že par tednov nazaj, zamenjajo pokrov kontaktov elektromotorja in to je to. Vrjetost požara je praktično nična (glede na število prodanih vozil in zabeleženih požarov 0.0001714 %), ampak pri številu 700.000 vozil se - kot je navedeno v članku - kljub temu začnejo pojavljat primeri napetostnega preboja ali po domače "iskre". Zato so se odločili, da obstoječ plastični pokrov pač zamenjajo z debelejšim, ki ima višjo prebojno napettost....
Buci in Bobo
02. 04. 2026 08.17
Bog se usmili kakšni so novi avti. Prekomplicirano.
sabro4
01. 04. 2026 21.15
moj je bencinski atmosferec japanac TC ketna seveda, 17let bp
DasaizDalasa
01. 04. 2026 21.01
Jajca, Kitajci jih bodo prehiteli po ceni in kvaliteti v kratkem roku. Od cca leta 15 dalje sem imel 2 WV in eno Škodo in napak toliko da jih imam dosti.
BMReloaded
01. 04. 2026 21.00
Evropsko-ameriski...nic cudnega...pa to
Uporabnik1932330
01. 04. 2026 20.12
Imam srečo ker je moj dizel c4.
