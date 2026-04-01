Stellantis po vsem svetu vpoklical 700.000 vozil

Vpoklic zadeva 295.000 avtomobilov Peugeot 208 in 2008, 126.000 avtomobilov Citroen C3, C4 in C3 Aircross, 124.000 avtomobilov Fiat Grande Panda, 44.000 avtomobilov Alfa Romeo Junior in 88.000 avtomobilov Jeep Avenger, sporočilo KBA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Težava zadeva hibridne avtomobile, pri katerih sta bencinski in električni motor nameščena preblizu drug drugega. V vlažnih razmerah lahko tako pride do stika med dvema manjšima sestavnima deloma in posledično do požara.

Pri Stellantisu so v sredo potrdili, da so na globalni ravni zabeležili 36 primerov, povezanih s to napako, vključno z 12 požari, ter dodali, da je bilo več kot 200.000 vpoklicanih vozil v Franciji.

Težavo je po zagotovilih Stellantisa mogoče odpraviti v nekaj minutah z zamenjavo manjšega dela, še navaja AFP.

Stellantis je nastal v začetku leta 2021 z združitvijo francoskega podjetja Groupe PSA in italijansko-ameriškega koncerna Fiat Chrysler Automobiles.