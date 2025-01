Stene sirskih zaporov: skice orožja, koledar in zapisi iz obupa

Dober mesec po padcu režima je v več sirskih zaporov vstopil fotograf Associated Press Mosa'ab Elsham. "Moja država mi je draga, čeprav me zatira. Ljudje, čeprav so do mene neprijazni, so velikodušni," je eden od zapisov na steni. Gre sicer za dobro znan verz, ki ga je pred 800 leti napisal pesnik, ki se je upiral tiranskemu kalifatu. Kdo so avtorji zapisov in kaj se je z njimi zgodilo, ni mogoče ugotoviti.

Sprehod po zaporniških celicah in hodnikih je fotograf opisal kot temno in hladno pot, ki jo presekajo grafiti. Z njimi so zaporniki prosili boga in hrepeneli po svojih najbližjih. "Nikomur ne zaupaj, niti svojemu bratu." "O gospod, prinesi olajšanje," sta dva od številnih zapisov.