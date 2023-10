Stenice v Sloveniji prisotne, a njihovega števila ne spremljamo

Ne samo Pariz in London, invazija stenic je segla tudi na Hrvaško. Težave povzročajo v javnem potniškem prometu in turizmu nasploh. Londončani na družbenih omrežjih poročajo, da se zaradi strahu pred trdovratnimi zajedalci izogibajo vožnji s podzemno železnico. Stenice se skrivajo tudi v posteljah in med oblekami. Še posebej zaskrbljeni so v Franciji, ki bo prihodnje leto gostila poletne olimpijske igre. Ali o stenicah poročajo tudi pri nas?

