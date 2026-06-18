Vučić po srečanju s Stevanovićem z zahvalo Sloveniji

"Zahvalil sem se Sloveniji za podporo evropski poti Srbije in poudaril, da je za našo državo še posebej pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezovanje in ohranjanje stabilnosti v regiji. Posebej sem izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja ob upoštevanju intenzivne trgovinske izmenjave, velikega števila slovenskih podjetij, ki uspešno poslujejo v Srbiji, pa tudi vse večje prisotnosti srbskih gospodarstvenikov na slovenskem trgu," je Vučić zapisal ob skupni fotografiji in Slovenijo pozval k sodelovanju na razstavi EXPO 2027 v Beogradu.

Vučić je namreč prepričan, da prireditev predstavlja priložnost za dodatno povezovanje in izmenjavo izkušenj.