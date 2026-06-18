Vučić po srečanju s Stevanovićem z zahvalo Sloveniji

"Zahvalil sem se Sloveniji za podporo evropski poti Srbije in poudaril, da je za našo državo še posebej pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezovanje in ohranjanje stabilnosti v regiji. Posebej sem izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja ob upoštevanju intenzivne trgovinske izmenjave, velikega števila slovenskih podjetij, ki uspešno poslujejo v Srbiji, pa tudi vse večje prisotnosti srbskih gospodarstvenikov na slovenskem trgu," je Vučić zapisal ob skupni fotografiji in Slovenijo pozval k sodelovanju na razstavi EXPO 2027 v Beogradu.
Vučić je namreč prepričan, da prireditev predstavlja priložnost za dodatno povezovanje in izmenjavo izkušenj.
V delegaciji DZ sta poleg Stevanovića tudi poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD).
Tridnevni obisk
Predsednik DZ se z delegacijo mudi na tridnevnem obisku v Srbiji, ki ga je v torek začel s srečanjem s predsednico srbskega parlamenta Ano Brnabić. Udeležil se je predstavitve ob izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije ter nagovoril zbrane na dogodku, ki ga je ob dnevu državnosti in dnevu Slovenske vojske pripravilo slovensko veleposlaništvo v Beogradu.
Ob spominu na 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama je izrazil željo, da se Srbija čim prej pridruži EU. Poudaril je tudi pomen nadaljnje krepitve dvostranskega in medparlamentarnega sodelovanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.