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Vučić po srečanju s Stevanovićem z zahvalo Sloveniji

Beograd, 18. 06. 2026 13.05 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
N.L.
Stevanović in Vučić v Beogradu

Zadnji dan uradnega obiska v Srbiji se je predsednik DZ Zoran Stevanović srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš. Vučić je po obisku na družbenih omrežjih objavil njuno skupno fotografijo in zapisal, da sta se s Stevanovićem pogovarjala o nadaljnji krepitvi odnosov med državama, aktualnih regionalnih in evropskih vprašanjih ter o sodelovanju med parlamentoma obeh držav.

"Zahvalil sem se Sloveniji za podporo evropski poti Srbije in poudaril, da je za našo državo še posebej pomembno nadaljevanje politike, ki spodbuja sodelovanje, povezovanje in ohranjanje stabilnosti v regiji. Posebej sem izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja ob upoštevanju intenzivne trgovinske izmenjave, velikega števila slovenskih podjetij, ki uspešno poslujejo v Srbiji, pa tudi vse večje prisotnosti srbskih gospodarstvenikov na slovenskem trgu," je Vučić zapisal ob skupni fotografiji in Slovenijo pozval k sodelovanju na razstavi EXPO 2027 v Beogradu.

Vučić je namreč prepričan, da prireditev predstavlja priložnost za dodatno povezovanje in izmenjavo izkušenj.

Preberi še Stevanović: Za Slovenijo je pomembna močna in stabilna Srbija

V delegaciji DZ sta poleg Stevanovića tudi poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD).

Meira Hot, Zoran Stevanović in Franc Breznik na srečanju z Vučićem
Meira Hot, Zoran Stevanović in Franc Breznik na srečanju z Vučićem
FOTO: Bobo

Tridnevni obisk

Predsednik DZ se z delegacijo mudi na tridnevnem obisku v Srbiji, ki ga je v torek začel s srečanjem s predsednico srbskega parlamenta Ano Brnabić. Udeležil se je predstavitve ob izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije ter nagovoril zbrane na dogodku, ki ga je ob dnevu državnosti in dnevu Slovenske vojske pripravilo slovensko veleposlaništvo v Beogradu.

Ob spominu na 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama je izrazil željo, da se Srbija čim prej pridruži EU. Poudaril je tudi pomen nadaljnje krepitve dvostranskega in medparlamentarnega sodelovanja.

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KOMENTARJI18

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ŽigaLausegger
18. 06. 2026 14.15
Mafija že sklepa posle. Srbska/Slovenska.
Odgovori
0 0
Andrej07
18. 06. 2026 14.12
Predlog za Slovenijo,čim manj imeti s Srbijo in čim dlje stran.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
18. 06. 2026 14.07
Naj se Ljubljana pobrati se z Leskovcem
Odgovori
-2
1 3
deratizacija
18. 06. 2026 13.58
Tudi to je Slovenija.
Odgovori
+1
1 0
Polde1
18. 06. 2026 13.50
Lahko gre Balkanec iz Balkana, ampak Balkan nikoli ne more iz Balkanca. Njihov pregovor, da ne bo pomote rezultate pa vidimo.
Odgovori
+1
4 3
Čika_Paja
18. 06. 2026 13.51
@polde1/BLKN-nac
Odgovori
+1
1 0
supergigi
18. 06. 2026 13.46
Super. Zdaj pa hitro na čevape in rakijo.
Odgovori
+1
3 2
wsharky
18. 06. 2026 13.30
podpiram Stevota in vrnitev v stare yugo čase
Odgovori
-2
3 5
Andrej07
18. 06. 2026 14.14
A se ti zavedaš koliko ljudi je bilo ubitih zaradi te iste Yuge ?
Odgovori
+1
1 0
Hudi časi
18. 06. 2026 13.23
Sedaj bodo končno v Srbiji lahko v miru pogledali in si odgovorili na vprašanje: Pa kdo je sploh ta Stevanović? Kako je on prišel k nam? Ampak že konec leta bomo imeli drugega predsednika državnega zbora. Še nekaj mesecev do predčasnih parlamentarnih volitev.
Odgovori
+1
11 10
Korija ni več
18. 06. 2026 13.31
Ja čez tri leta in pol nic prej.
Odgovori
+0
7 7
Banion
18. 06. 2026 13.19
ne vem zakaj smo se l. 91 osamosvajali če nam sedaj vlada srbska klika.
Odgovori
+9
13 4
tom74
18. 06. 2026 13.58
pejt na volitve in to spremeni
Odgovori
+2
2 0
Bozjidar
18. 06. 2026 13.17
Naj kar tam oba ostaneta🥲
Odgovori
+6
13 7
AleksanderS
18. 06. 2026 13.14
Novi predesdnik parlamenta Stevanović - je pravi diplomat in briljantna izbira te vlade .
Odgovori
+6
13 7
Bozjidar
18. 06. 2026 13.17
A ti resno?
Odgovori
+5
11 6
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