Stevard mislil, da so potniki umrli, pilot do pristanka ni vedel, da letijo brez vrat

V poročilu je več tisoč dokumentov, zapisnikov in prepisov pogovorov med člani posadke na letalu Boeing 737 Max 9 in kontrolo zračnega prometa.

Posadka je preiskovalcem opisala nore in zmedene trenutke na letalu le nekaj minut po vzletu iz Portlanda, ko so bile stevardese še pripete na svojih sedežih in niso vedele, kaj se dogaja. Prav tako niso vedele, kakšno je stanje v pilotovi kabini. Čim prej so sicer želele priti do kisikovih mask, saj so vedele, da je na letalu prišlo do občutne spremembe tlaka, kar je naznanil tudi zvočni signal. Maske so si nato nadeli tudi potniki, takrat so se prižgale tudi svetle luči v kabini, je razvidno iz dokumentov.

Zaradi hrupa je bila komunikacija s pilotsko kabino otežena, slušalke so padale na tla, kisikove maske pa so potem, ko sta ji jih pilota snela, začele piskati. Pilota sta se takrat odločila, da si jih ponovno nadeneta, vendar se jima je ob tem začelo rositi v zaščitnih očalih.

Težave so bile tudi v komunikaciji s kontrolorjem zračnega prometa. Pilota sta mu morala zaradi slabega zvoka in hrupa večkrat ponoviti ista sporočila, prav tako v tem času stika s pilotsko kabino še niso vzpostavile stevardese.

Ena od stevardes je preiskovalcem povedala, da ni vedela, ali je na letalu luknja in v kakšnem stanju sta pilota. "Najbolj strašljivo je bilo, da nisem imela natančne komunikacije s pilotsko kabino in nisem vedela, kaj se tam dogaja," je preiskovalcem povedala ena od članic osebja.

"Zagledal sem prazne sedeže, mislil sem, da smo potnike izgubili"

Zadnji stevard na letalu je bil sprva prepričan, da je na letalu vsaj ena oseba umrla, saj je bilo letalo ob vzletu skoraj polno, pri vratih, ki jih je odtrgalo, pa sta bila nato dva sedeža prazna. Mislil je, da je potnika izsesalo iz letala. "Ko sem prvič videl luknjo, sem preštel pet praznih sedežev. Ker sem vedel, da je bilo letalo skorajda polno, sem bil prepričan, da so ljudje padli skozi luknjo in umrli," navedbe osebja na letalu iz poročila povzemajo pri ABC News.