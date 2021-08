Stevardesa je več kot pet ur stala na samem vrhu Burdž Kalife

Številni so ob koncu tedna na spletu opazili posnetek stevardese letalske družbe Emirates, ki je stala na vrhu najvišje stavbe na svetu, Burdž Kalife. Tam je sporočila: "Počutimo se kot na vrhu sveta, ker smo na oranžnem seznamu Velike Britanije." Velika večina je mislila, da je posnetek računalniško ustvarjen, a so pokazali, da ni. Neverjetno.

Letalska družba Emirates je ob koncu tedna na vseh družbenih omrežjih objavila precej zanimiv video. V njem stevardesa Nicole Smith-Ludvik stoji na samem vrhu najvišje stolpnice na svetu, Burdž Kalife, in predstavlja veselje podjetja nad lažjim potovanjem z Veliko Britanijo, piše Airlive. Le malokdo je verjel, da je video pristen, saj je res neverjeten. Kasneje je družba objavila še en video, tokrat o pripravah na ta podvig, ki je bil še kako resničen. Sprva so dolgo iskali zaposlenega v družbi, ki bi bil pripravljen narediti kaj tako avanturističnega, in med številnimi prijavljenimi je bila izbrana prav Nicole, ki je tudi padalka, jogistka in svetovna popotnica. Kot je zapisala na Instagramu, "gre brez dvoma za enega najbolj neverjetnih in vznemirljivih podvigov, kar sem se jih lotila".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prime Productions, ustvarjalci videa, so na svojem profilu zapisali, da se zahvaljujejo neverjetni in najpogumnejši ženski na svetu Nicole za pogum. Pojasnili so še, da niso uporabili posebnih učinkov ali računalniških "iger", ampak je šlo za dosledno in natančno načrtovanje, pri čemer je bila varnost na prvem mestu. Vzpon so začeli že pred sončnih vhodom, od zadnjega dostopnega nadstropja do vrha stolpnice pa so potrebovali še dobro uro plezanja.