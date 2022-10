Steve Bannon obsojen na štiri mesece zaporne kazni

"Visoko kazen si zasluži, ker je zavestno kljuboval kongresu in ga zaničeval. Poleg tega je javno poniževal preiskovalni odbor, spodkopaval prizadevanja, da se pride do dna nasilnemu napadu in da se prepreči morebitno ponovitev takšnih izgredov. Doslej še ni predal nobenih dokumentov in ni odgovoril na nobeno vprašanje," so v vlogi sodišču zapisali zvezni tožilci. Dodali so, da napadalci 6. januarja niso napadli le poslopja kongresa, ampak tudi vladavino prava v ZDA, na podlagi katere je bila ta država ustanovljena. S tem, ko je zavrnil poziv, je posledice napada povečal, so še zapisali.

Bannon sicer preko svojih odvetnikov vztraja, da je nedolžen in prepričan, da bo prizivno sodišče razveljavilo obsodbo. Za zaničevanje kongresa v ZDA na zaporno kazen ni bil nihče obsojen že desetletja.