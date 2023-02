Nastopil je čas zabave, plesa in praznovanja, pred vrati so namreč pustovanja. Kurenti na Ptuju so že oznanili začetek petega letnega časa, tudi drugod v svetu se že mrzlično pripravljajo na karnevale in tokrat jih pandemija covida 19 ne bo okrnila. Odmevni Beneški karneval, ki je prepoznaven po svojih nenavadnih maskah in razkošnih kostumih, se začne v soboto.