Številne družine po potresu noč preživele v avtomobilih, kombijih, šotorih

"Z otroki smo noč preživeli v avtomobilu, tast in tašča sta bila v svojem avtu. Od hiše ni ostalo nič, znotraj je vsa popokala, v njej ne moremo več živeti," je za hrvaško televizijo N1 povedala krajanka iz Majskih Poljan. "Tast in tašča sta se za las izognila katastrofi. Ko se je začelo tresti, smo vsi zbežali ven," je dejala.

Po uničujočem potresu, ki je prizadel hrvaško Petrinjo in okolico, v katerem je umrlo najmanj sedem ljudi, se tla še vedno niso umirila. Številni krajani so ostali brez strehe nad glavo, mnogi so tako minulo noč preživeli v šotorih, avtomobilih in kombijih.

Nekateri njeni sokrajani so prespali v kombijih. Tudi družina moškega, ki je sam minulo noč kot mnogi drugi prebedel ob ognju. Njegova hiša še stoji, a so vse stene popokale in v njej ni več možno živeti, saj se lahko vsak čas podre. "Ko se vsi zberemo tukaj zunaj, nas je okoli devet. Žena in otroci spijo v kombiju," je za Dnevnik.hrdejal krajan Majskih Poljan, ki si je ob belem kombiju postavil majhen šotor in ob cesti zakuril ogenj.

"Ko je prišel Plenkovič, sem vprašal, kdaj nas bo kdo obiskal in takoj so nam prinesli odeje, hrano, vodo. Do takrat ni nihče nič vprašal," pravi moški, ki je na prostem dočakal jutro.

Novinarji portala N1 so se pogovarjali tudi z gospo, ki je ostala brez hiše. "Tragično. Živim sama s 1000 kunami (132 evrov). Tu pri sosedih sem prespala, pomagal mi je, kdor mi je lahko. Nisem poročena, nimam otrok. Imam dva brata, eden je v Sisku, drugi v Srbiji," je pojasnila.

Na Hrvaško sta sicer ob polnoči prispela prva slovenska tovornjaka s pomočjo, na katerih so bili štirje bivalni zabojniki. Danes pa smo poslali še en tovornjak pomoči z zložljivimi posteljami, električnimi grelci, spalnimi vrečami, razsvetljavo. Na pomoč so priskočile tudi druge države.