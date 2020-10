Številni beloruski delavci so odložili orodje in protestirali

V Belorusiji se nadaljuje napeto ozračje, ki so ga prinesle volitve, na katerih je spet slavil dolgoletni voditelj Aleksander Lukašenko, opozicija pa je prepričana, da pravzaprav ni zmagal, ampak le priredil volitve v svoj prid.

Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je tako danes sporočila, da so podporniki po vsej državi začeli stavkati, ker Lukašenko ni izpolnil zahtev opozicije do roka, ki je bil včeraj.

Po državi so zato včeraj spet potekali protesti. Z notranjega ministrstva so sporočili, da so včeraj na tradicionalnih protestih aretirali več kot 500 ljudi.

Tihanovska je od Lukašenka zahtevala, da izpusti politične zapornike, odstopi in skliče nove volitve. Ker tega ni storil, je za danes pozvala še k splošni stavki.

"Danes začenjamo stavko ljudstva," je dejala na svojem kanalu na Telegramu. Na njen poziv se je odzvalo kar nekaj ljudi.

Ulice prestolnice Minsk so bile danes precej prazne, odprte so bile predvsem večje trgovine in lekarne. Delavci v nekaterih beloruskih državnih podjetjih so odložili orodje in pred tovarnami vzklikali slogane v podporo opoziciji, več sto študentov pa se je udeležilo shoda v Minsku.

Tihanovska je k stavki pozvala tudi zaposlene v zasebnem sektorju, predstavnike verskih ustanov in športnike.

Tihanovska sicer ni navedla, koliko ljudi se je dejansko pridružilo stavki. Tudi oblasti niso postregle s številom stavkajočih, zagotovile so le, da ključna podjetja še vedno delujejo brez težav. Vodja beloruskih sindikatov Aleksander Jarošuk je dodal, da so s tem, da bodo nekateri stavkali, seznanjeni.