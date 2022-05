Številni mrtvi v neurju na severovzhodu Brazilije

"V zadnjih 24 urah smo zabeležili 28 smrtnih žrtev," so zapisali v sporočilu civilne zaščite. Največ ljudi, kar 19, je umrlo pod zemeljskim plazom, ki se je sprožil v kraju Jardim Monteverde. Še šest žrtev je terjal zemeljski plaz v občini Camaragibe.

Močno deževje se je v regiji začelo v torek, ko je v neurju umrlo pet ljudi. Po navedbah civilne zaščite je moralo zaradi poplav in plazov domove zapustiti okoli 1000 ljudi, številna poslopja so odnesli plazovi in deroča voda. Samo v noči s petka na soboto je v Recifeju zapadlo 236 milimetrov dežja, je sporočilo tamkajšnje županstvo. To je več kot 70 odstotkov povprečnih padavin v tem mestu za maj. Deževje še ne bo ponehalo, zato se oblasti bojijo, da se bodo razmere dodatno poslabšale.