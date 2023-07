Številni vozniki ostali ujeti v poplavljenem predoru, našli že devet trupel

Po navedbah južnokorejskega notranjega ministrstva se skušajo reševalci prebiti do več kot 15 avtomobilov, ki so obtičali v poplavljenem 685 metrov dolgem predoru v mestu Osong. Hudourniški tok, ki se je odcepil od poplavljene bližnje reke, ga je zalil tako hitro, da niso mogli pobegniti. Vozniki in potniki so ostali ujeti v svojih avtomobilih in se niso mogli rešiti.

Doslej so iz predora potegnili devet trupel, potapljači pa še naprej iščejo žrtve, poroča BBC. "Upanja ni več, a ne morem oditi," je dejal starš enega od pogrešanih.