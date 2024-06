Številni zadržujejo dih: se zmaga res obeta skrajni desnici?

Nagovor francoskega predsednika, kjer je državljanom in državljanom sporočil, da je razpustil parlament in razpisal predčasne volitve.

Volitve v dveh krogih

Kakšna bo nova sestava parlamenta, sicer v nedeljo še ne bo jasno, saj poslanci v Franciji niso izvoljeni na podlagi proporcionalnega sistema, temveč prek glasovanja v dveh krogih, kjer v skupno 577 volilnih enotah precejšnjo vlogo igra tudi lokalna politika. Končni izid bo tako prinesel šele drugi krog 7. julija.

Če v posamični enoti nobeden od kandidatov v prvem krogu ne bo prejel 50 odstotkov glasov, se bosta v drugi krog uvrstila prvo- in drugouvrščeni, poleg njiju pa še vsak kandidat, ki bo zbral podporo vsaj 12,5 odstotka registriranih volivcev. Kandidat, ki v drugem krogu zmaga, osvoji poslanski sedež.

Da bi se prebile skozi prvi krog, se manjše stranke s podobno politično usmeritvijo pogosto povezujejo v zavezništva ali pa se dogovorijo, da v posameznih enotah ne bodo kandidirale druga proti drugi.

Kot sicer izpostavlja portal Politico, pomembno vlogo pri tem igra volilna udeležba – čim višja je, lažje je doseči prag podpore 12,5 odstotka volivcev, ki omogoča uvrstitev v drugi krog. Glede na pričakovanja se tokrat obeta višja udeležba kot običajno – leta 2022 je bila nekaj manj kot 50-odstotna – kar pomeni, da bi se lahko 7. julija odvilo več trobojev kot ponavadi.

Zmaga skrajni desnici, a brez absolutne večine

Ankete, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije in mediji, RN z zavezniki z desnice napovedujejo okrog 36 odstotkov podpore, levemu zavezništvu Nova ljudska fronta 28, Macronovi sredinski, liberalni koaliciji Skupaj pa 20 odstotkov.

V številu sedežev naj bi to glede na projekcije za RN pomenilo med 195 in 245 sedežev, kar je sicer ogromen porast glede na trenutnih 88 poslancev, a ne zadosten za absolutno večino. Predsednik stranke in njen kandidat za premierja Jordan Bardella napoveduje, da je vlado pripravljen voditi le v primeru večine.

Na svojo stran jim je uspelo pridobiti celo del konservativnih republikancev. Njihov vodja Eric Ciotti je na ogorčenje večjega dela stranke, iz katere izhajajo nekdanji predsedniki, kot sta bila Jacques Chirac in Charles de Gaulle, sklenil dogovor o skupnem nastopu z RN. To je razklalo stranko, ki sedaj vendarle v večini enot nastopa ločeno, v 62 pa skupaj z RN.

Več enotnosti je premogla levica, ki jo sicer tradicionalno zaznamujejo delitve – od stališč do vojn v Ukrajini in Gazi do jedrske energije in povsem osebnih razhajanj. Četverica strank – skrajno leva Nepokorna Francija (LFI), socialisti, komunisti in zeleni Ekologi – je skorajda v hipu strnila vrste. Z enotnim kandidatom nastopajo v 546 volilnih enotah.

Tako kot pri predhodni različici levega zavezništva Nupes iz leta 2022 tudi v tem vidno vlogo igra vodja LFI Jean-Luc Melenchon, le da so tokrat socialisti po uspešnem nastopu z Raphaelom Glucksmannom na evropskih volitvah bistveno močnejši partner.

Glede na ankete so volivci Novi ljudski fronti močno naklonjeni in projekcije jim napovedujejo med 190 in 235 sedežev. To je še daleč od 289 poslancev, potrebnih za večino, pa tudi izbira premierja iz njihovih vrst bi bila težavna, saj Melenchon za številne ni sprejemljiva možnost.

Predstavlja pa zavezništvo dodatno grožnjo za Macronov tabor, ki je tako zaenkrat po anketah na tretjem mestu, glede na projekcije pa bi lahko število njegovih poslancev s trenutnih 250 padlo na celo manj kot 100.

Da bi volivce vendarle prepričali v izbiro sredine, so se iz njihovih vrst v zadnjih dneh vrstila vse ostrejša svarila pred skrajnostmi. Macron je posvaril celo pred nevarnostjo državljanske vojne, češ da je to logična posledica programov tako skrajne desnice kot levice. Da na volilna večera računajo na možnost nasilnih protestov, je priznal tudi notranji minister Gerald Darmanin.