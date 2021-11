Številno smrtnih žrtev poplav na zahodu Kanade naraslo na štiri

Kanadska policija je v soboto potrdila, da so v bližini jezera Duffey severovzhodno od Vancouvra našli trupla treh moških, ki so jih pogrešali. Že pred tem so v ponedeljek našli truplo ženske, ki jo je odnesel plaz. Eno osebo še pogrešajo, a iskalno akcijo otežujejo vreme in razmere na terenu.

Zaradi posledic neurja in težav z dobavo so morale oblasti omejiti tudi nakup goriva. Posamezniki lahko tako kupijo le 30 litrov goriva naenkrat. Neurja so namreč prekinila dve kritični železniški povezavi med vzhodom in zahodom, ki sta v lasti podjetij Canadian Pacific Railway in Canadian National Railway Co. Ti dve vzpostavljata povezavo do najbolj obremenjenega kanadskega pristanišča Vancouver.

Dela za popravilo poškodovane infrastrukture se bodo še neprekinjeno nadaljevala, storitve pa naj bi bile obnovljene v sredini prihodnjega tedna, poroča NBC News. Dve najbolj prizadeti provinci imajo tako tudi težave z dobavo hrane.

Okoli 14.000 ljudi se medtem zaradi odrejene evakuacije še vedno ne morejo vrniti v svoja domovanja.