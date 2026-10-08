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Število blokiranih šol upada, vendar francoski dijaki ne popuščajo

Pariz, 08. 10. 2026 14.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Prostesti dijakov v Franciji

Po Franciji se ponekod že nadaljujejo protesti dijakov, nezadovoljnih z razmerami v šolstvu, nadaljevali naj bi se tudi popoldne. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol danes za okoli 30 odstotkov manjše kot v sredo, je sporočilo francosko ministrstvo za šolstvo.

Dijaško protestno gibanje se je v Franciji začelo konec septembra na eni od pariških srednjih šol in se nato razširilo po vsej državi. Dijaki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe pogoje. Od vlade zahtevajo konkretne ukrepe. Zahteve protestnikov so medtem podprli tudi študenti in učitelji.

Danes popoldne je v Parizu načrtovan nov shod. Nacionalni šolski sindikati pa medtem v podporo pozivajo k splošni stavki.

Proteste spremljajo blokade srednjih šol in tudi drugih izobraževalnih ustanov. Po začasnih podatkih francoskega ministrstva za šolstvo je bilo danes zjutraj deloma ali popolnoma blokiranih manj šol kot v sredo. Popolnoma je bilo zaprtih 224, deloma pa 151 šol po državi, kar je okoli 30 odstotkov manj kot dan prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasilje v Franciji
Nasilje v Franciji
FOTO: Profimedia

Protesti so doslej večinoma potekali mirno, a ponekod so protestniki zanetili požare, uničevali avtobusna postajališča oziroma so se spopadali s policijo. Pojavili so se tudi očitki, da je policija ponekod pri obvladovanju protestnikov uporabila prekomerno silo.

V želji, da bi pomiril napetosti, je francoski premier Sebastien Lecornu v sredo zvečer v televizijskem nagovoru obljubil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca.

V okviru vladnih prizadevanj za umiritev razmer minister za šolstvo Edouard Geffray namerava danes obiskati srednjo šolo v Reimsu in sodelovati v razpravi z dijaki. Za danes je predvideno tudi srečanje Geffraya in ministra za visoko šolstvo Philippa Baptista s predstavniki treh glavnih študentskih oziroma dijaških združenj.

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