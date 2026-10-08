Število blokiranih šol upada, vendar francoski dijaki ne popuščajo

Dijaško protestno gibanje se je v Franciji začelo konec septembra na eni od pariških srednjih šol in se nato razširilo po vsej državi. Dijaki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe pogoje. Od vlade zahtevajo konkretne ukrepe. Zahteve protestnikov so medtem podprli tudi študenti in učitelji.

Danes popoldne je v Parizu načrtovan nov shod. Nacionalni šolski sindikati pa medtem v podporo pozivajo k splošni stavki.

Proteste spremljajo blokade srednjih šol in tudi drugih izobraževalnih ustanov. Po začasnih podatkih francoskega ministrstva za šolstvo je bilo danes zjutraj deloma ali popolnoma blokiranih manj šol kot v sredo. Popolnoma je bilo zaprtih 224, deloma pa 151 šol po državi, kar je okoli 30 odstotkov manj kot dan prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.