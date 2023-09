Število gasilcev, ki so umrli zaradi posledic napada na WTC, doseglo 'mračen mejnik'

"S temi smrtmi smo dosegli mračni mejnik," je dodala. Kot je pojasnila, so doživeli enako število smrti, kot so ga ZDA doživele tisti dan, ko sta padla dvojčka. "Naša odgovornost do kolegov gasilcev sega veliko prek tega, kar smo od njih zahtevali 11. septembra ter v dneh in mesecih, ki so sledili."

Gasilci, zdravniki, tehnični delavci in drugo osebje je bilo zlasti po terorističnem napadu izpostavljeno strupenim materialom, to pa je povečalo tveganja za bolezni srca in ožilja, dihal, raka in drugih bolezni. "Število bolezni pri newyorških gasilcih še naprej raste in vključuje ne le teh 343, ki so umrli od 11. septembra, ampak še drugih 11.000, ki trpijo zaradi bolezni, povezanih z napadom, vključno s 3500 gasilci, ki trpijo zaradi raka," je pojasnila Kavanaghova.

V čustveni objavi na Instagramu je komisarka gasilcev zapisala, da mora predanost oddelka službi in žrtvovanju ostati tako neomajna v naslednjih letih, kot je bila v zadnjih. "Toliko naših članov je stalo eden ob drugem tistega usodnega dne in toliko jih je bilo izgubljenih. Zapuščina, ki jo ustvarjamo zanje, je čast in obljuba."

Poudarila je, da se bodo še naprej zavzemali za preživele in pritiskali na odgovorne, da bodo vsi člani imeli do konca življenja takšno oskrbo, kot si jo zaslužijo.