Število metuljev monarhov letos nižje za kar 22 odstotkov

Tudi letos so v gore osrednje Mehike na "zimske počitnice" iz Kanade prispeli metulji monarhi. V primerjavi s prejšnjimi leti je sicer njihovo število padlo za kar 22 odstotkov. Po mnenju direktorja mehiških naravnih rezervatov so mraz in nenavadne temperature v Združenih državah morda vplivale na zmanjšanje števila metuljev v zadnji zimski sezoni.

Metulj monarh je posebna vrsta, predvsem znana po svojih dolgih migracijah. Monarhi se namreč iz ZDA in Kanade jeseni odpravijo na pot proti toplejšim krajem, največkrat gre to prav za Mehiko ali obalo Kalifornije. Pri teh migracijah pa metulji opravijo pot, dolgo do 4000 kilometrov. Njihova prava posebnost, ki so jo strokovnjaki preučevali več desetletij, pa nastopi šele kasneje. Ta vrsta metuljev namreč živi zgolj nekaj mesecev, celotna migracijska pot, ki jo opravijo, pa lahko traja tudi do pol leta, kar pomeni, da se nazaj na svojo prvotno lokacijo vrne popolnoma druga skupina metuljev. icon-expand Monarh FOTO: Thinkstock Letno štetje metuljev strokovnjaki ne izračunajo glede na posamezno število metuljev, temveč število hektarjev, ki jih pokrivajo, ko se združujejo na drevesnih vejah. Skupna površina, ki so jo monarhi pokrili, je z 2,84 hektarja, ki so ju pokrili lani, padla na 2,21. Število metuljev monarhov je v zadnjih letih zaradi številnih dejavnikov bistveno vpadlo. Strokovnjaki kot glavne dejavnike izpostavljajo sušo, ekstremne temperature, uporabo pesticidov, podnebne spremembe in izgubo življenjskega prostora, ki je nastala zaradi krčenja gozdov. Nezakonita sečnja dreves se je ravno zaradi tega letos v Mehiki zmanjšala za 3,4 odstotka.