Število migrantov, ki so vstopili v Evropo, najvišje od leta 2016

V največjem številu so to bili Egipčani, Tunizijci in migranti iz Bangladeša. Frontex je navedel, da je leta 2022 iz Libije, sicer glavne izhodiščne točke v severni Afriki, prispelo največ ljudi v zadnjih petih letih.

Najnovejši podatki agencije Frontex pa ne vključujejo skoraj 13 milijonov ukrajinskih beguncev, za njih so namreč za razliko od drugih migrantov bili uvedeni posebni ukrepi, da bi jim olajšali vstop in pomagali najti nastanitev ter delovna mesta. Ljudje, ki prihajajo na evropske meje in zaprosijo za azil, imajo boljše možnosti, da jim bo vstop odobren, medtem ko so tisti, ki pridejo brez vizuma, večinoma zavrnjeni.