Katastrofalne poplave v Nemčiji: število mrtvih narašča, številne pogrešajo

Nemčija in Belgija sta se zbudili v tragičen dan. Angela Merkel je izrazila sočutje svojcem žrtvam poplav. Oblasti so sporočile, da je število smrtnih žrtev naraslo vsaj na 81. Posledice katastrofalnih poplav bodo v celoti vidne šele v prihajajočih dneh. Število smrtnih žrtev v Belgiji pa je naraslo na 11.

Obsežne poplave,najhujše v zadnjih letih, so v Nemčiji in Belgiji povzročile katastrofalno škodo. Najhuje je v deželah Porenje-Pfalška in Severno Porenje-Vestfalija, kjer je odnašalo avtomobile in podiralo hiše. Oblasti so danes zjutraj sporočile, da je število smrtnih žrtev, ki jih je terjalo divjanje narave iz 58 naraslo na vsaj 81.

Oblasti v okrožju Ahrweiler so sporočile, da pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj se trudijo izslediti še skoraj 1300 pogrešanih. Dodali so, da je visoka številka sicer v veliki meri posledica pretrganih telefonskih linij. "Predvidevamo, da je pogrešanih še od 40 do 60 ljudi in če se nam ne bodo v kratkem javili, bo to znak za alarm. Za koliko bo še naraslo število smrtnih žrtev, ki so jih terjale poplave, bomo vedeli v prihajajočih dneh." V mestu Bad Neuenahr-Ahrweiler so v četrtek izvedli več kot 1000 reševalnih akcij, piše Guardian.

Vodostaj Rena pa še vedno nevarno narašča. Oblasti so tako zaukazale evakuacijo v večih vaseh v Severnem Porenju-Vestfalija. Nemška kanclerka Angela Merkel je v odzivu dejala, da je bil četrtek dan strahu, obupa in trpljenja. Izrazila je sočutje in sožalje vsem, ki so v katastrofi izgubili svoje bljižnje in ki jih še pogrešajo.