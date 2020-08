Število mrtvih po poplavah v Grčiji naraslo na sedem

Hude poplave, ki so po obilnem deževju zajele grški otok Evia, so terjale že najmanj sedem življenj. Med umrlimi je tudi komaj osemmesečni dojenček, ki so ga mrtvega našli v hiši. Prebivalci se sicer sami trudijo s čiščenjem naplavin in blata, s katerim so zasute ulice, po tem ko so tudi reke prestopile bregove. Številne ceste še vedno blokira podrto drevje.

Po uničujočem neurju, ki se je v soboto zvečer razbesnelo nad deli Grčije, v javnost prihajajo prva poročila o škodi. Najhuje je bilo na otoku Evia, kjer je zaradi poplav poškodovanih ali celo popolnoma uničenih na desetine hiš, ceste so dobesedno zasute z blatom in naplavinami, ki jih zdaj odstranjujejo prebivalci. Umrlo je sedem ljudi, tudi osemmesečni otrok. Mrtvega so ga našli v hiši v vasi Politika, je dejal predstavnik gasilcev, ki pomagajo pri reševanju in odstranjevanju posledic. Otrokovi starši so jo odnesli brez poškodb, poroča The Guardian. Nekaj ur pred tem so gasilci v dveh hišah v Politiki našli dve nezavestni osebi - moškega in žensko, oba stara čez 80 let, ki so ju odpeljali v bolnišnico.

Nevihta Thalia je v soboto zvečer prizadela več regij celinske Grčije. V Politiki in več sosednjih vaseh je poplavilo na stotine domov, zasute ceste pa onemogočajo dostop gasilskim vozilom, ki se tako le s težavo prebijajo do pomoči potrebnih vaščanov. Vreme se je v nedeljo sicer že izboljšalo, s tem pa se je pokazal pravi obseg škode.

Med umrlimi sta tudi 74-letni moški in 73-letna ženska iz vasi Bourtsi. O še petih umrlih so sicer že v nedeljo poročale oblasti, eno osebo so pogrešali. Število umrlih in pogrešanih, ki ga navajajo gasilci in reševalci, ki so na terenu, se sicer nekoliko razlikuje od uradnih poročil - gasilci so denimo dejali, da sta umrli še dve osebi, a podrobnosti ne navajajo. Eno osebo naj bi še pogrešali, neko žensko, ki je veljala za pogrešano, pa so našli. Grška tiskovna agencija ANA medtem poroča, da je pogrešano žensko, ki jo je z doma v Bourtsiju odnesla deroča voda, našli s pomočjo helikopterja. Narasle hudourniške vode so prav tako popolnoma blokirale ceste na zahodu Evie, zaradi česar nekateri turisti niso mogli zapustiti tamkajšnjega kampa.

Evia je drugi največji grški otok, takoj za Kreto. Leži približno 100 kilometrov severovzhodno od Aten.

Dve reki sta prestopili bregove in ceste zasuli z naplavinami. Kletni in pritlični prostori številnih hiš so tako dobesedno pod vodo, muljem in blatom, škodo opisujejo lokalne oblasti. Na terenu je več kot 100 gasilcev, ki ob pomoči številnih reševalcev in dveh helikopterjev iščejo ujete prebivalce. Manos Anastasiou, ki je zaposlen v hotelu v Politiki, pravi, da je presenečen nad količino dežja, ki je zapadel. "Star sem 51 let in še nikoli v življenju nisem videl česa takšnega," je dejal. Temu pritrjuje tudi namestnik grškega ministra za civilno zaščito Nikos Hardalias, ki je danes zjutraj obiskal Politiko. Po njegovih informacijah je samo v šestih urah padlo več kot 350 mm padavin.