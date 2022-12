'Število mrtvih v eksploziji v Jerseyju bo najverjetneje višje'

"Ne bi dajal informacij o zadevah glede zaposlovanja v nobenem scenariju," je dejal. "Moja zaveza je, da se zdaj osredotočamo na trenutno nalogo in iskalno operacijo, ki podpira naše kolege iz službe za nujno pomoč in veliko širšo skupnost."

Paul Brown , vodja gasilcev, ki je do sedaj vodil reševalno misijo, je dejal, da bi preiskava lahko trajala tudi več tednov. Brown je pojasnil, da bo popolnoma transparenten glede dogodkov, ki so pripeljali do eksplozije in da je nekaj šlo strašansko narobe, vendar več o tem ni želel povedati, je pa namignil, da naj bi bilo nekaj narobe tudi pri njegovih zaposlenih.

"Imamo tri potrjene smrtne žrtve. In mislim, da je pošteno reči, da pričakujemo, da bomo našli več. Prej smo rekli, da jih je verjetno približno ducat, vendar upam, da razumete, kako težko je navesti točno število. To je številka, za katero upamo, da je ne bomo dosegli," je dejal Smith.

Prvi znaki potrjujejo, da je najverjetneje prišlo do eksplozije plina, vendar to zaenkrat še ni potrjeno. "Pripeljali smo številna specializirana sredstva. Zahvaljujoč podpori, vojski in psom iskalcem imamo malce več zaupanja, ki ga zdaj nujno potrebujemo. To, kar se je zgodilo, je tragično in žalostno," je zaključil Smith.