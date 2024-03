Število mrtvih v Moskvi naraslo na 60, napadalci še vedno na begu

Dopisnik ruske agencije RIA Novosti, ki je bil priča dogajanju, je poročal, da so najmanj trije zamaskirani moški vdrli v dvorano Crocus City Hall tik pred začetkom razprodanega rock koncerta skupine Piknik in začeli streljati na ljudi ter metati zažigalne bombe. Tudi videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo napadalce, ki naključno in vsepovprek streljajo na ljudi. Ti kričijo in poskušajo pobegniti pred njimi, vmes je slišati več eksplozij.