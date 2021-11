Število mrtvih v nesreči v ruskem premogovniku naraslo na 52

Vzrok za eksplozijo v četrtek zjutraj v rudniku Listvjažna še ni znan. Civilev sicer ugiba, da bi bil lahko vzrok nesreče eksplozija metana. Okoliščine sicer preučuje komisija, je dodal.

Oblasti so sprva poročale, da je umrlo 11 ljudi, kasneje pa so za mrtve razglasili še 35 rudarjev, ki so ostali pod zemljo. V četrtek so nato izgubili še stik z reševalno ekipo, ki je iskala pogrešane. Po podatkih ministrstva za civilno zaščito so rešili 239 rudarjev.