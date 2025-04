Število mrtvih v potresu v Mjanmaru preseglo 3500

Po podatkih, ki jih navajajo državni mediji, so gasilci s pomočjo reševalcev iz Rusije in Kitajske izpod ruševin izvlekli 653 preživelih.

Odgovorni so preklicali iskanje morebitnih preživelih in pozornost preusmerili k odpravljanju posledic naravne nesreče.

Pri tem jim težave povzročajo obilne padavine, ki jih spremlja močan veter. Neurja so med drugim poškodovala šotorišča, kjer bivajo Mjanmarci, ki so v potresu ostali brez strehe nad glavo. Slabo vreme bo po napovedih vremenoslovcev vztrajalo še vsaj do srede.

Potres z močjo 7,7 je državo stresel 28. marca. Povzročil je zrušenje stavb, vključno z bolnišnicami, in uničil celotne stanovanjske soseske.

Potres je državo prizadel v času, ko se ta že sooča s hudo humanitarno krizo. Na območja, ki jih je prizadel potres, se je že pred tem zateklo 1,6 milijona ljudi zaradi državljanske vojne. Ta traja od leta 2021, odkar je hunta z vojaškim udarom prevzela oblast.