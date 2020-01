Število mrtvih v Turčiji se je povzpelo na 31, ranjenih najmanj 1.500 ljudi

Potres z magnitudo 6,8 je tla zatresel 24. januarja in prizadel provinco Elazıg, približno 550 km (340 milj) vzhodno od prestolnice Ankare, sledilo je več kot 390 potresov, od tega 14 z magnitudo nad 4. Tresenje je bilo čutiti tudi v sosednjih državah, vključno s Sirijo in Gruzijo.

Regijo je po poročanju Hurriyet obiskal predsednik Recep Tayyip Erdoganin se udeležil pogreba dveh žrtev. "Prenesli smo veliko potresov, vendar se je država potrpežljivo postavila na noge," je dejal. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je povedal, da je močno pretresen zaradi izgube življenj in uničenja lastnine in da ZN izraža solidarnost s Turčijo in nudi podporo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na Twitterju zapisal: "Moje misli so s tistimi, ki so izgubili življenje, in z njihovimi družinami. Pripravljeni smo pomagati."Nemška kanclerka Angela Merkelje žrtvam potresa izrekla sožalje in jim nudi podporo v prizadevanjih za pomoč in reševanje.