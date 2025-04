Množice čakajo na novice, ali so njihovi bližnji preživeli zrušenje strehe

V tragični nesreči, ki se je zgodila v Santo Domingu, prestolnici Dominikanske republike, je umrlo najmanj 98 ljudi. Iskanje preživelih pod ruševinami se nadaljuje, množice pa čakajo na novice, ali so med preživelimi tudi njihovi bližnji. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bilo v klubu v času tragedije do tisoč ljudi. Zakaj se je med koncertom priljubljenega pevca v znani diskoteki zrušila streha, še ni znano.

Reševalna akcija traja drugo noč zapored, potem ko se je v torek med koncertom znanega pevca Rubbyja Pereza v klubu Jet Set okoli enih zjutraj zrušila streha. Perez je eden izmed najmanj 98 ljudi, ki so umrli. Zdravstvene ustanove so sprejele še najmanj 155 ranjencev, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Oblasti sicer niso sporočile števila ljudi, ki so bili v nočnem klubu, za katerega lokalni mediji poročajo, da deluje že več kot 50 let in vsak ponedeljek zvečer prireja koncert ali zabavo. Pri tem ocenjujejo, da je bilo v času tragedije v Jet Setu med 500 in tisoč ljudmi.

'Ljudi bomo neutrudno iskali'

Direktor Centra za nujne primere Juan Manuel Méndez je v torek zvečer povedal, da nadaljujejo s čiščenjem ruševin in iskanjem ljudi. "Neutrudno bomo iskali ljudi," je poudaril. Prav tako so se v torek zvečer pred klubom, znanim po tradicionalnih ponedeljkovih zabavah, na katerih so nastopali znani domači in mednarodni umetniki, zbrali svojci in prijatelji pogrešanih, poroča AP. Med njimi je bil tudi Manuel Olivo Ortiz, čigar sin se je udeležil koncerta, a se ni vrnil domov. "Držimo se, molimo k Bogu," je rekel. Na novice je čakala tudi Massiel Cuevas, botra 22-letne Darlenys Batiste. "Čakam jo. Tam notri je, vem, da je tam notri," je dejala Cuevasova, trdno prepričana, da bodo Batisto iz ruševin izvlekli živo.

Množice čakajo na novice

Na kraj nesreče, kjer so si številni brisali solze, je prišel tudi predsednik Luis Abinader in povedal, da verjamejo, da jim bo Bog pomagal in da bodo iz ruševin rešili še več živih ljudi. Pred klubom je stal tudi uradnik z megafonom in res veliko množico prosil, naj naredijo prostor za reševalna vozila. "Sodelujte, prosim, z oblastmi. Rešujemo ljudi," je dejal. Pred eno od bolnišnic je medtem stal drug uradnik in glasno bral imena preživelih, medtem ko je množica ljudi čakala, da bi slišala imena svojih bližnjih. Še ena velika skupina ljudi se je medtem zbrala pred Nacionalnim inštitutom za forenzično patologijo, kjer so delili slike žrtev, da bi jih njihovi najbližji lahko prepoznali.