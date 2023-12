Število obolelih najvišje v zadnjih 40 letih

Po celotni Hrvaški so organizirane točke za testiranje, epidemiologi pa še naprej priporočajo cepljenje kot najboljšo zaščito.

Po informacijah hrvaškega Nijz so do zdaj našteli že 2312 okužb, največ v Zagrebu, zatem pa v Splitsko-dalmatinski županiji. Največ primerov je v starosti med 10 in 14 let.

Najbolj ogroženi so novorojenčki in dojenčki, ki imajo lahko težek potek bolezni, za njih pa je lahko tudi usodna. Za otroke, ki so prejeli vse odmerke cepiva, pa ne predstavlja večje nevarnosti. Prvi simptomi so povišana telesna temperatura in smrkanje, potem so pojavi močan kašelj, ki ga spremlja hripanje in težek vdih.

Oslovski kašelj je bolezen dihal. Povzroča jo bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo od štiri do osem tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami.

Bolezen se zdravi z antibiotiki, dajejo jih tudi tistim, ki so bili v stiku z obolelimi in živijo v gospodinjstvu z nosečnicami ali dojenčki.