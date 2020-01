Število obolelih za nenavadno pljučnico na Kitajskem naraslo

Primere pozorno spremljajo tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), ki je v stalnem stiku s kitajskimi oblastmi. WHO je danes sporočila, da je več obolelih delalo ali obiskalo tržnico v Wuhanu. Zboleli so v decembru.

Iz Hongkonga medtem poročajo o 16 osebah, pri katerih obstaja sum na bolezen, je poročala tamkajšnja televizija RTHK. Nihče od obolelih sicer ni navedel, da bi bil pred tem v Wuhanu, še navaja dpa.

Znaki obolenja so med drugim vročina, težave z dihanjem in spremembe v pljučih. Oblasti so ribjo tržnico, na kateri so prodajali tudi ptice, fazane, kače in druge živali, preventivno zaprle.

Oblasti so zaenkrat izključile, da gre za bolj pogosta pljučna obolenja, kot so gripa, ptičja gripa ali adenovirusi. Prenosa bolezni s človeka na človeka za zdaj niso ugotovili, so še navedli pri WHO. Vsi bolniki, ki jih zdravijo, so sicer v karanteni.