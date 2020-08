Število prihodov migrantov v Italijo višje, a daleč od rekordov

V zadnjih mesecih prihaja na italijansko južno obalo več sto migrantov dnevno, soočanje države s tem pa dodatno otežujejo ukrepi, ki so bili uvedeni zaradi novega koronavirusa. Država je najela velike križarke, na katerih zadržuje migrante v karanteni, v nekaterih primerih je na pomoč poklicala tudi vojsko, saj so nekateri migranti, okuženi s koronavirusom, pobegnili iz sprejemnih centrov.

Od začetka avgusta lani do konca julija letos je v Italijo po podatkih notranjega ministrstva prispelo 21.618 migrantov, medtem ko so jih je v enakem obdobju leto dni prej našteli 8691.

Še prej, v letih 2016 in 2017, so zabeležili 182.877 prihodov migrantov. Po podpisu dogovora z Libijo, s katerim se je ta zavezala k preprečevanju odhodov migrantov na pot z njihove obale v Italijo, pa se je ta številka znižala na 42.700 med letoma 2017 in 2018.

Ker večina migrantov v zadnjem času prihaja iz Tunizije, je notranja ministrica Luciana Lamorgese med današnjo predstavitvijo podatkov v Milanu napovedala, da bo v ponedeljek z zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom in dvema predstavnikoma Evropske komisije odpotovala v Tunizijo. "Gre za pomemben trenutek in znak pozornosti do države v težavah," je dejala.

Tunizija se sooča z visoko brezposelnostjo in politično nestabilnostjo, kar je verjetno vzrok za vedno več t. i. ekonomskih migrantov, ki se odpravljajo na pot v Italijo.