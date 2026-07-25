Število primerov ošpic v ZDA doseglo najvišjo raven po letu 1991

Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. CDC vsak teden poroča o več deset novih okužbah po vsej državi, kjer ministrstvo za zdravje vodi Robert F. Kennedy mlajši, ki ne verjame v koristnost cepljenja.

Največ primerov je letos zabeležila Južna Karolina, kjer se je izbruh začel že oktobra lani, letos pa se je povečal na skoraj 1000 primerov, preden se je aprila končal.

Več kot 90 odstotkov obolelih v ZDA sicer ni bilo cepljenih ali pa njihov cepilni status ni znan. Strokovnjaki opozarjajo, da je obvladovanje izbruhov zelo težavno in zahteva obsežno epidemiološko sledenje stikom ter veliko kadrovskih virov.