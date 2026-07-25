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Število primerov ošpic v ZDA doseglo najvišjo raven po letu 1991

Washington, 25. 07. 2026 09.08 pred 16 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
STA
Ošpice

ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Največ primerov je letos zabeležila Južna Karolina, kjer se je izbruh začel že oktobra lani, letos pa se je povečal na skoraj 1000 primerov, preden se je aprila končal.

Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. CDC vsak teden poroča o več deset novih okužbah po vsej državi, kjer ministrstvo za zdravje vodi Robert F. Kennedy mlajši, ki ne verjame v koristnost cepljenja.

Največ primerov je letos zabeležila Južna Karolina, kjer se je izbruh začel že oktobra lani, letos pa se je povečal na skoraj 1000 primerov, preden se je aprila končal.

Več kot 90 odstotkov obolelih v ZDA sicer ni bilo cepljenih ali pa njihov cepilni status ni znan. Strokovnjaki opozarjajo, da je obvladovanje izbruhov zelo težavno in zahteva obsežno epidemiološko sledenje stikom ter veliko kadrovskih virov.

Cepljenje
Cepljenje
FOTO: Dreamstime

V San Franciscu so morali po dveh primerih bolezni aktivirati večino epidemioloških ekip, zdravstvene oblasti v Virginiji in Pensilvaniji pa poročajo o večmesečnih preiskavah in organizaciji mobilnih cepilnih ekip za zajezitev širjenja okužb.

V Virginiji je bilo z enim izbruhom povezanih že več kot 150 primerov, zdravstvene oblasti pa so necepljenim prebivalcem priporočile, naj se izogibajo večjim javnim dogodkom, dokler izbruh ne bo pod nadzorom.

V Pensilvaniji so letos potrdili več kot 100 primerov, pri čemer noben od obolelih ni prejel priporočenih dveh odmerkov cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Po ocenah strokovnjakov je za preprečevanje širjenja ošpic potrebna najmanj 95-odstotna precepljenost prebivalstva. Opozarjajo, da lahko tudi v državah z visoko povprečno stopnjo cepljenja obstajajo lokalna območja z nizko precepljenostjo, kjer se virus hitro širi.

Zdravstvene oblasti zato poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita pred boleznijo in po dveh odmerkih zagotavlja približno 97-odstotno vseživljenjsko zaščito.

zda primeri ošpice število najvišje
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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
25. 07. 2026 18.16
Kaj nas briga ta vsrana amerika in amerikanci!
Odgovori
+0
1 1
Mladi? Plasto
25. 07. 2026 11.35
Američani po sistemu FAFO....
Odgovori
+1
1 0
marre
25. 07. 2026 11.29
Če postaviš omejenca in kreatorja številnih teorij zarot Robija za sekretarja za zdravstvo, kateri sistematično uničuje še tisto kar je ostalo od javnega zdravstva, potem pa res nič čudnega..
Odgovori
+2
4 2
MladInPerspektiven
25. 07. 2026 11.12
Seveda to je preverjeno ljudje tam plačajo zdravniku kot da je otrok cepljen enako kot se je dogajalo pri nas OPRANCI so povsod ko pa otrok zboli POMAGAJTE LJUDJE država je slaba noče dati 2, 3, 4 miljona evrov za zdravila (ne mislim genskih bolezni pa še tu se danes da ogromno narediti)
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+4
4 0
osservatore
25. 07. 2026 10.16
" kjer ministrstvo za zdravje vodi Robert F. Kennedy mlajši, ki ne verjame v koristnost cepljenja." Tako je, če ministrstvo za zdravje vodi anticepilni bebec.
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+6
9 3
Gutenberg
25. 07. 2026 09.38
Zahvaliti se je potrebno nasprotnikom obveznega cepljenja. Očitno je število necepljenih šlo čez kritično mejo.
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+8
9 1
BrezPitt
25. 07. 2026 09.32
Anticepilci ne verjamejo.
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+13
13 0
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