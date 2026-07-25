Število primerov ošpic v ZDA doseglo najvišjo raven po letu 1991

Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. CDC vsak teden poroča o več deset novih okužbah po vsej državi, kjer ministrstvo za zdravje vodi Robert F. Kennedy mlajši, ki ne verjame v koristnost cepljenja.
Največ primerov je letos zabeležila Južna Karolina, kjer se je izbruh začel že oktobra lani, letos pa se je povečal na skoraj 1000 primerov, preden se je aprila končal.
Več kot 90 odstotkov obolelih v ZDA sicer ni bilo cepljenih ali pa njihov cepilni status ni znan. Strokovnjaki opozarjajo, da je obvladovanje izbruhov zelo težavno in zahteva obsežno epidemiološko sledenje stikom ter veliko kadrovskih virov.
V San Franciscu so morali po dveh primerih bolezni aktivirati večino epidemioloških ekip, zdravstvene oblasti v Virginiji in Pensilvaniji pa poročajo o večmesečnih preiskavah in organizaciji mobilnih cepilnih ekip za zajezitev širjenja okužb.
V Virginiji je bilo z enim izbruhom povezanih že več kot 150 primerov, zdravstvene oblasti pa so necepljenim prebivalcem priporočile, naj se izogibajo večjim javnim dogodkom, dokler izbruh ne bo pod nadzorom.
V Pensilvaniji so letos potrdili več kot 100 primerov, pri čemer noben od obolelih ni prejel priporočenih dveh odmerkov cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
Po ocenah strokovnjakov je za preprečevanje širjenja ošpic potrebna najmanj 95-odstotna precepljenost prebivalstva. Opozarjajo, da lahko tudi v državah z visoko povprečno stopnjo cepljenja obstajajo lokalna območja z nizko precepljenostjo, kjer se virus hitro širi.
Zdravstvene oblasti zato poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita pred boleznijo in po dveh odmerkih zagotavlja približno 97-odstotno vseživljenjsko zaščito.
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