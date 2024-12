Število ranjenih naraslo na 235, prijeli še moškega, ki je z napadom grozil na TikToku

50-letni moški, zdravnik, s poreklom iz Savdske Arabije, je v petek zvečer z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu v Magdeburgu. V napadu so bili ubiti štirje odrasli in devetletni otrok. Policija ga je pridržala na kraju dogodka in nadaljuje preiskavo incidenta. Motiv za napad še vedno ni znan. V napadu je bilo poškodovanih več kot 200 ljudi, od tega jih je kar 41 v kritičnem stanju, 90 jih je utrpelo hude poškodbe, poroča Deutsche Welle.

Po poročanju nemškega Bilda je osumljenec v zaporu JVA Burg, blizu mesta Magdeburg, pod najstrožjim policijskim varstvom in 24-urnim videonadzorom.

Po napadu so se iz sveta zvrstile obsodbe, v nekaterih državah, med drugim v Avstriji in Italiji, pa so oblasti okrepile varnostne ukrepe na božičnih sejmih. Na Nizozemskem ocenjujejo, da obstaja resna grožnja napada, zato v državi ostaja v veljavi druga najvišja stopnja ogroženosti, ki so jo uvedli decembra lani.

Nemška ministrica za širša pooblastila policistom

Dogodek je osrednja tema tudi v nemški politiki. Notranja ministrica Nancy Faeser je pozvala k hitremu sprejetju osnutkov zakonov za okrepitev notranje varnosti. Pozvala je k razširitvi pooblastil za varnostne organe, predvsem da bi okrepili zvezno policijo in uvedli biometrični nadzor. Ob tem pa bila kritična do političnih strank, tako v nekdanji koaliciji kot opoziciji, ki so po njenem mnenju blokirale zakonodajne korake za večjo varnost.

Nemški zvezni urad za migracije in begunce je v nedeljo priznal, da je lani prejel opozorilo o osumljencu, predsednik nemške zvezne kriminalistične policije (BKA) Holger Münch pa je povedal, da je osumljenec v preteklosti organom pregona grozil in jih žalil.

Kaj vse so nemški varnostni organi vedeli o storilcu pred petkovim napadom, obstaja neznanka, na vprašanja pa bodo skušali odgovoriti prihodnji teden na posebnem odboru.