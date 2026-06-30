Število skrajnežev narašča, največ jih je v AfD

V svojem letnem poročilu je obveščevalna služba, ki se uradno imenuje Zvezni urad za varstvo ustave (BfV), ocenila, da je lansko leto 58.700 oseb sodilo v kategorijo potencialnih desnih skrajnežev, kar je 8450 več kot leto prej.

Po navedbah AfD je stranka lanskega oktobra štela 70.000 članov. BfV je ocenila, da je okoli 28.000 teh desnih skrajnežev.

AfD, ki je največja nemška opozicijska skupina, je že več let pod budnim očesom nemške notranje obveščevalne službe, in sicer zaradi suma protiustavnih dejavnosti.