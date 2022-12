Število smrti otrok zaradi streptokoka A na Otoku naraslo na 15

Na Otoku letos beležijo precej več primerov škrlatinke in drugih bolezni pri mlajših od 15 let, ki jih povzroča bakterija streptokok A, kot običajno. Samo v tem tednu se je število smrtnih primerov okužbe pri otrocih povišalo za šest. Britanska agencija za zdravje in varnost (UKHSA) je sporočila, da se je 13 od vseh 15 smrtonosnih okužb pojavilo v Angliji, po ena pa v Walesu in v Severni Irski, piše SkyNews.

Od septembra britanski zdravniki tudi v splošni populaciji opažajo porast invazivne oblike bolezni. V zadnjih treh mesecih so na nacionalni ravni zabeležili 652 primerov intenzivne okužbe, kar je več kot v istem obdobju v zadnjih petih letih. Od tega so 85 okužb zabeležili pri otrocih starih do štiri leta, 60 pa pri otrocih, ki so bili stari med pet in devet let.