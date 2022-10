Število smrtnih žrtev ni še dokončno, pravijo uradniki iz Seula

"Še vedno ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Bilo je kot pekel," je povedal Kim Mi Sung , uradnik neprofitne organizacije, ki promovira turizem v Itaewonu. Opravil je oživljanje pri vsaj desetih ljudeh, ki so bili v nezavesti, večinoma so bile to ženske v kostumih za noč čarovnic.

Priče so povedale, da so bile ulice tako natrpane z ljudmi in vozili, da je bilo reševalnim delavcem in reševalnim vozilom praktično onemogočeno hitro priti do ulice, kjer so bili ranjeni. Na tisoče ljudi naj bi poklicalo policijo ter poročalo o pogrešanih sorodnikih in prijateljih.

Trupla mrtvih so hranili v 42 bolnišnicah v Seulu in bližnji provinci Gyeonggi. Približno 100 podjetij na območju hotela Hamilton se je strinjalo, da bodo do ponedeljka zaprli svoje trgovine, da bi zmanjšali število žurerjev, ki bi prišli na ulice do noči čarovnic.

Itaewon, blizu mesta, kjer je desetletja deloval nekdanji štab ameriških vojaških sil v Južni Koreji, preden so se leta 2018 preselili iz prestolnice, je izseljencem prijazno okrožje, znano po trendovskih barih, klubih in restavracijah. To je glavna destinacija mesta za noč čarovnic.